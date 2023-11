MotoGp Malesia, vince Bastianini: secondo Marquez, terzo Bagnaia

Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio della Malesia classe MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e il compagno di squadra e leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac e principale rivale di Bagnaia per il titolo.

Con il terzo posto conquistato in Malesia Francesco Bagnaia guadagna 3 punti su Jorge Martin (4° a Sepang) e si porta a +14 punti sul rivale per il titolo della MotoGp quando mancano 2 gare (più 2 Sprint) alla fine del Mondiale (in tutto sono 74 i punti ancora in palio). Il Motomondiale torna in pista il prossimo weekend per il penultimo appuntamento in Qatar prima del gran finale a Valencia in Spagna.