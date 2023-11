La tigre della Malesia: la rara foto del WWF riaccende una luce di speranza

Venerdì 10 Novembre 2023, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 12:21

Il WWF e il talentuoso fotografo naturalista Emmanuel Rondeau hanno immortalato una delle ultime tigri della Malesia. Questo evento straordinario getta una luce di speranza sul destino di questa specie a rischio estinzione. Nel 1950, si stimava che la Malesia ospitasse circa 3.000 tigri. Oggi, la popolazione di tigri è diminuita drasticamente a causa della perdita di habitat, della diminuzione delle prede e del bracconaggio per il commercio illegale delle parti del loro corpo. La popolazione attuale, si stima, è ridotta a meno di 150 individui. La foto della tigre malese, tuttavia, è un segno positivo che gli sforzi congiunti del governo malese, delle comunità indigene e delle organizzazioni come il WWF stanno cominciando a dare i loro frutti. Materiale Foto (Emmanuel Rondeau) e Video (Irene Magafan) via WWF/Shutterstock - Musica: Korben



