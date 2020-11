Gp Portogallo, Oliveira guida le prime libere

Il pilota della Ktm Miguel Oliveira è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere in vista del gran premio del Portogallo, categoria motogp, in programma domenica sulla pista di Portimao e ultimo appuntamento della stagione. Sul circuito di casa, il portoghese ha segnato il miglior tempo sul giro in 1:40.122, precedendo di 40 millesimi lo spagnolo Maverick Vinales in sella alla Yamaha, e di 114 l'altro spagnolo Aleix Espargarò alla guida di una Aprilia, seguito al quarto posto dal giovane Lorenzo Salvadori anche lui su Aprilia, in ritardo di 175 millesimi. Il nuovo campione del mondo Joan Mir è stato settimo. Molto lontano alle prime posizioni Valentino Rossi, che ha chiuso la prima sessione con il 19mo tempo a quasi due secondi di distanza da Oliveira. Al 17mo e 18mo tempo Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. Fra gli altri italiani sono andati meglio Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, finiti al 12mo e 13mo tempo.

