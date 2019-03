Moto Gp, Valentino Rossi è carico: «Motivazione alle stelle, ora i risultati»

Valentino Rossi non vede l'ora di ripartire con il Mondiale della MotoGp che domenica vivrà il primo atto del 2019 con il Gp del Qatar a Losail. Per Rossi è la 24/a stagione in sella«Questo è un momento sempre molto eccitante, abbiamo un sacco di buoni propositi e tanta motivazione per fare meglio, perché veniamo da un anno un pò difficile per tutta la squadra Yamaha. Sembra che anche i nostri capi e i nostri ingegneri giapponesi siano molto motivati a migliorare. Quindi ci piacerebbe essere più forti e più competitivi rispetto al 2018».



Rossi parla della sua motivazione, intatta all'inizio della sua 24esima stagione: «Sì, quando ho firmato questo contratto di due anni sapevo che sarebbe stato un grande impegno per me perché inizio a essere grande. E due anni solo lunghi. Mi sento pronto, nel senso che mi piace molto quello che faccio. Sono molto motivato nel cercare di arrivare davanti, nel provare ad andare forte con la Yamaha. Poi se arrivano i ris

