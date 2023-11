Max Biaggi: «Non troverò mai un altro amore come Eleonora Pedron. Valentino Rossi? Non è un amico, dopo l'incidente neanche mi chiamò»

Al Corriere della Sera Max Biaggi parla di moto, di moto mondiale. Di Aprilia e di Ducati. Parla anche di Valentino Rossi. Non certo come di un amico. «Abbiamo rapporti normali, ci salutiamo. Ma non si può parlare di amici, non si è mai fatto nulla per crearla, ricordo quando feci un grave incidente, fui ricoverato a lungo in ospedale, ho ricevuto messaggi e telefonate da tutti, da lui niente. Ma nessun rammarico, per carità».