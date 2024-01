Circuito d'Abruzzo, Valentino Rossi si allena con il kart a Ortona

«Valentino Rossi è rimasto colpito dalla struttura e mi ha già assicurato che tornerà». Nicola Maccaferro, direttore del Circuito internazionale d’Abruzzo, commenta con sorpresa e soddisfazione la visita del pluricampione iridato di MotoGp nel suo impianto di Ortona per alcune prove con i talenti della Vr46 Riders Accademy. Il campione di motociclismo sul suo profilo Instagram ha presentato ai follower la prima giornata di kart del 2024 con la scuderia. Giovedì scorso Valentino ha visitato la struttura di contrada Villa Torre e si è allenato con i kart. Il campione, inoltre, ha fatto vari interventi sui suoi canali social postando foto e video direttamente dal circuito di Ortona e con la sua ironia ha elogiato la struttura ed è tornato in pista sul kart per una serie di test.

Il Circuito internazionale d’Abruzzo è una realtà sportiva importante a livello nazionale ed europeo per quanto riguarda gli sport legati ai motori che nel 2023 ha ospitato gare di prestigio che riproporrà anche per l’anno appena iniziato.

«Gli internazionali di supermoto, Centrosud supermoto, Europeo minimoto, Polini cup, Civ Junior, Cnv selettiva Italia e finale internazionale, Gara kart regionale sono le manifestazioni sportive più importanti del settore motori che abbiamo avuto nel nostro circuito - racconta ancora il direttore Nicola Maccaferro -.

Ora bisogna portare avanti il lavoro. A livello di allenamento potremmo ospitare la MotoGp ma serve che qualcuno si accorga del nostro potenziale». Un circuito che, spiega ancora Maccaferro, «ha delle possibilità enormi ed è unico nel panorama europeo. Non capisco come Regione e Comune non si siano mai accorti di tutto questo. Noi proviamo ad alzare il livello, portiamo in alto il nome dell’Abruzzo e di Ortona, purtroppo però non possiamo dire lo stesso delle istituzioni. Basti pensare che la strada che porta al circuito è a dir poco messa male e - conclude Maccaferro - nonostante siano 5 anni che chiediamo un intervento, nulla è stato fatto».