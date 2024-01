Martina Stella: «Mi sono separata per motivi insuperabili. Lapo Elkann? Siamo molto legati, con Valentino Rossi una storiella»

A quindici anni e mezzo il primo provino per L'ultimo bacio. «Muccino aveva appena fatto "Come te nessuno mai", per noi ragazzi era un mito. Mamma non poteva, mi accompagnò allora papà. Non si fidava: “Se non scendi entro una certa ora, salgo io, eh”. Che ansia, temevo che mi facesse fare una brutta figura». Per fortuna non salì. Fino ad allora qualche pubblicità e niente di più. Ma non importava. Martina Stella era perfetta per il film.