Moto Gp, Petrucci: «Che soddisfazione chiudere avanti»

«È una grandissima soddisfazione chiudere lì davanti, sono contento del lavoro fatto, abbiamo provato tante cose. Peccato essere caduto mentre provavo la nuova carena». Danilo Petrucci descrive così, a Sky Sport, la gioia di aver chiuso con il miglior tempo assoluto la tre giorni di test a Sepang. «Il long run in tandem con Dovizioso nel secondo giorno mi ha aiutato molto - ha spiegato il pilota ufficiale Ducati - ne ho tratto vantaggio. Nel time attack ho fatto un giro molto buono. Devo migliorare nella gestione delle gomme, ho ancora dei piccoli difetti, ho capito che la chiave è andare forte senza consumarle. Stare davanti a Dovizioso crea problemi? Direi di no, anche perché non mi aspetto che Andrea rimanga dietro di me nei weekend di gara, tutto potrebbe ristabilirsi. Riuscire a essere veloce come Dovizioso, anche quando fa caldissimo, è una grande risposta per me». © RIPRODUZIONE RISERVATA