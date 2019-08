Moto Gp, Lorenzo torna a Siverstone: «Pronto a rientrare in pista»

«E' un bene essere pronto per tornare in pista»: sono le parole di Jorge Lorenzo a pochi giorni dal rientro nel GP di Gran Bretagna. Il numero 99 Repsol Honda ha finito la convalescenza e il recupero sembra ottimo dopo l'infortunio di ormai un mese fa. «E' passato veramente tanto tempo da Assen, mi sarebbe piaciuto tornare prima ma la natura dell'infortunio mi ha costretto ad una pausa più lunga». Per Lorenzo la frattura a due vertebre, riposo e successivamente allenamento per essere pronto alla seconda parte di campionato. «Ho lavorato duramente lontano dalla pista - aggiunge lo spagnolo della Honda - per essere pronto il prima possibile per Silverstone e so che avrò bisogno di un pò di tempo per riabituarmi alla velocità. Sono felice di tornare a far parte della squadra, possiamo migliorare e raggiungere i risultati tanto attesi». Per Lorenzo ora lo step successivo sarà la visita medica e l'OK dei dottori del circuito.

