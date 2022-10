«Si torna a casa», Lorenzo Barone spiega perchè ha dovuto dire addio all'impresa: «Ma sto già preparando la nuova avventura»

Lorenzo Barone spiega i motivi che lo hanno portato a rinunciare al suo sogno di raggiungere l'estremità orientale della Russia in bicicletta. Un viaggio cominciato lo scorso 24 febbraio da Città del Capo, in Sudafrica, e che ora Lorenzo deve interrompere al confine con la Russia: «Si torna a casa. Ecco perchè ho preso questa difficile decisione» scrive sui social dove aveva raccontato passo passo il viaggio che lo ha portato a percorrere 20.733 chilometri in 221 giorni attraverso 15 paesi.

«Nei mesi passati ho attraversato l'Etiopia dove c'è la guerra civile, sono scappato dalla polizia Egiziana, ho attraversato diverse zone rosse in Africa come il Nord del Kenya e il confine con il Congo in Tanzania, ho rischiato di prendermi la malaria in Uganda dove c'è il più alto numero di casi al mondo e sono già entrato due volte in Russia questa estate. Ma allora, perché mi sono dovuto fermare proprio ora? Prendendo per scontato che sappiate tutti cosa sta accadendo questi giorni in Russia, vi spiego quali sono i rischi e i problemi del pedalare migliaia di chilometri nell'estremo Est della Russia.

Il viaggio prevede l'attraversamento della Chukotka, una regione "chiusa" anche per i cittadini russi a causa della presenza di basi militari. Per entrarci ho bisogno di un permesso speciale che forse riuscirei ad ottenere in condizioni normali. Attualmente non sembra possibile ottenerlo, quindi avrei dovuto comunque sospendere il progetto. In Russia è un periodo "caldo" con proteste, arresti, decine di migliaia di persone che lasciano il paese e centinaia di migliaia di civili arruolati nell'esercito. Essendo un occidentale potrei essere facilmente preso di mira dalle autorità nei villaggi o da eventuali abitanti che non "gradiscono" la mia presenza. Se venissi accusato di qualunque attività illegale, rischierei di avere conseguenze serie, anche non avendo fatto nulla. @charlie per esempio è stato recentemente arrestato a Yakutsk per un mese e poi bannato dal paese per 5 anni mentre sciava trainando una slitta sull'Artico in Yakutia. Non è una delle esperienze che sogno di vivere. Data l'affluenza di massa dei russi che lasciano il paese e della situazione che sta peggiorando rapidamente, potrebbero chiudere le frontiere in ogni momento. Mi troverei quindi bloccato in Russia per un tempo indeterminato come durante la pandemia. Quasi tutte le ambasciate dei vari paesi stanno fortemente consigliando ai propri cittadini di abbandonare immediatamente la Russia. Nel mio caso l'ambasciata italiana mi ha detto che se mi dovesse succedere qualcosa non può fare praticamente nulla per aiutarmi. Questi sono solo alcuni dei motivi per i quali ho deciso di rimandare a tempi migliori l'ultima parte del viaggio. Andare in aereo o in macchina a visitare le città non sarebbe stato un problema ma pedalare per mesi da solo in zone remote è completamente diverso. Non nascondo che mi è rimasto "l'amaro in bocca" nel sospendere il progetto dopo 20.733 km e 221 giorni di viaggio. Mi sono promesso però che tornerò a completare il progetto, anche questo inverno se la situazione dovesse migliorare. In caso contrario, sto già studiando e preparando un'avventura alternativa» conclude Lorenzo.