Bagnaia su Ducati​ vince il Gran Premio d'Indonesia: torna leader mondiale

Francesco Bagnaia su Ducati vince il Gran Premio d'Indonesia classe MotoGp e torna in testa alla classifica del Mondiale, scavalcando lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), caduto al 13/o giro quando era in testa alla corsa. Sul podio insieme al campione del mondo in carica salgono Maverick Vinales con Aprilia e Fabio Quartararo con la Yamaha.

Bagnaia, partito dalla 13/a posizione in griglia, ha ora 18 punti di vantaggio in classifica su Martin, che ieri lo aveva superato di sette lunghezze imponendosi nella gara sprint. Sul circuito indonesiano, altri due italiani si piazzano nelle prime cinque posizioni: Fabio di Giannantonio (Ducati Gresini), quarto, e Marco Bezzecchi (Ducati VR46), quinto. Ottavo l'altro portacolori della Ducati ufficiale, Enea Bastianini.