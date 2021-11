Morto Frank Williams, il leggendario fondatore della scuderia. Formula 1 in lutto

«Sir Frank Williams, il più longevo Team Principal della Formula 1, è morto all'età di 79 anni». L'annuncio della scomparsa di una delle figure più importanti nella storia dell'automobilismo è stata pubblicata sul sito ufficiale della Formula Uno. Frank Williams, nato a South Shields il 16 aprile 1942, è stata una figura epica del "Circus". La sua "Williams" ha vinto 16 titoli mondiali tra il 1980 e il 1997, nove per i costruttori e sette per i piloti. Lui e sua figlia Claire hanno gestito il team insieme dal 2013 fino alla cessione alla società di investimenti Dorilton Capital.

