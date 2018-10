Ferrari, Arrivabene: «Inaccettabile, mi prendo le mie responsabilità»

«Un errore grave, inaccettabile per una squadra come la Ferrari»: così il team principal della Ferrari dopo le qualifiche per il gp di Giappone durante le quali la scelta delle gomme al box della rossa ha finito per penalizzare i piloti. «Sono arrabbiato, ci siamo parlati con i tecnici -ha detto a Skysport-. Siamo una squadra giovane, siamo tutti impegnati a cercare di fare del nostro meglio, ma a volte serve meno intelligenza e un pò più di esperienza e di furbizia in queste cose. Mi prendo le mie responsabilità».

