Ferrari, Vettel: «Errore sulle gomme, figura da idioti»

«Sembriamo degli idioti»: Sebastian Vettel è molto rammaricato per l'errore sulla scelta delle gomme costata oggi addirittura il nono posto nelle qualifiche per il gran premio di Giappone a Suzuka. Ma il tedesco della Ferrari ha una spiegazione: intanto - spiega ai microfoni di Skysport - è stata una scelta presa «insieme col team. Io ero d'accordo con l'utilizzo della media, è stata una scelta condivisa, poi si è visto sbagliata, potevamo fare un'altra scelta, ma è andata così».



Vettel racconta ancora: «stava per piovere, pensavamo piovesse di più e invece ha smesso. Poi dopo 6 minuti è tornata la pioggia, se fosse arrivata 5 minuti prima sarebbe stata una storia diversa, noi saremmo stati eroi con idee geniali, invece sembriamo degli idioti». Secondo il pilota «non è stata la miglior sessione di qualifica, ci sono state altre situazioni simili a quella di oggi. Non sono la persona da incolpare, la decisione è stata presa a livello di team, e tutti ci prendiamo le conseguenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA