Napoli, il rinnovo di Lozano è sempre più lontano: piace ai Los Angeles Fc

NAPOLI – Potrebbe risolversi il caso più spinoso del mercato del Napoli. Hirving Lozano finora è rimasto ai margini del progetto, tanto da non essere mai impiegato da Rudi Garcia nelle amichevoli, compresa quella di ieri contro i turchi dell’Hatayspor. La situazione si è irrigidita nelle scorse settimane: ha il contratto in scadenza nel 2024 (guadagna 4,5 milioni di euro) e non ha preso in considerazione l’ipotesi di un rinnovo a cifre contenute. Il Napoli ha fatto capire al suo entourage la necessità di trovare una nuova sistemazione, altrimenti avrebbe rischiato una stagione tra panchina e tribuna.

L’empasse potrebbe risolversi nelle prossime ore.

In Messico sono sicuri. Lozano ha preso in considerazione l’ipotesi di trasferirsi nella Mls. Il Los Angeles Fc è seriamente interessato all’attaccante e sta preparando un’offerta al Napoli per completare un acquisto di alto livello. La valutazione del club di De Laurentiis oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lozano è pronto a dire sì al nuovo progetto, dove troverebbe pure il connazionale Carlos Vela che è considerato ormai un idolo dei tifosi.

In California troverà pure Giorgio Chiellini. Le prossime ore saranno decisive per definire la situazione. Il Napoli aspetta e poi potrà fiondarsi sul sostituto: piace sempre Adama Traorè – che è svincolato – più difficile la pista relativa al brasiliano Tetè.