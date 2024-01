Inter, arriva Tajon Buchanan: chi è il nuovo esterno nerazzurro

L'Inter sta per accogliere il primo rinforzo del calciomercato invernale. Si tratta di Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999 che nella mattina di giovedì 4 gennaio è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con i nerazzurri. Già diversi tifosi hanno accolto l'ormai ex Club Bruges davanti la sede del Coni. Operazione da 7 milioni di euro più bonus, un investimento discretamente importante per l'Inter che aveva l'esigenza di sostituire Juan Cuadrado. Buchenan andrà a giocarsi il posto con Dumfries come quinto a tutta fascia sulla corsia di destra.

Chi è Buchanan: ruolo e caratteristiche

Tajon Buchanan è un profilo di grande prospettiva con ancora ampi margini di miglioramento. Nasce come esterno destro ma nel suo percorso di crescita ha ricoperto anche il ruolo di terzino e anche di ala offensiva.

La sua ottima tecnica lo rende un giocatore imprevedibile e molto incisivo offensivamente. La sua qualità più spiccata è sicuramente il dribbling che gli permette spesso di creare superiorità numerica, sia andando sul fondo a crossare che entrando dentro il campo e cercando le combinazioni in verticale con i compagni. Nella prima parte di stagione con il Club Bruges ha collezionato 2 gol e 5 assist tra campionato e Conference League, giocando quasi sempre da terzino destro nel 4-2-3-1. Nella sua nuova esperienza all'Inter, invece, dovrà coprire tutta la fascia nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, con il compito di supportare la manovra offensiva ma anche di ripiegare in maniera rapida.

Buchanan non sarà a disposizione per il match del weekend con l'Hellas Verona in quanto dovrà completare l'inter per il permesso di soggiorno. Simone Inzaghi lo avrà a disposizione a partire dalla prossima settimana e valuterà se mandarlo in campo per il match del 13 gennaio tra Monza e Inter.