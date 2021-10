Champions League, Zenit-Juventus: Danilo fuori, tocca a De Sciglio

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 19:52

Assenza dell’ultim’ora per Max Allegri: contro lo Zenit out Danilo per turnover, confermato Alex Sandro nonostante qualche fastidio allo stomaco prima del fischio d’inizio. Sulla destra confermato De Sciglio, dopo l’ottima prova contro la Roma. Davanti spazio a Morata (rientro da titolare), in difesa torna De Ligt in coppia con Bonucci, mentre Chiellini riposa in vista dell’Inter. Nessun problema per le condizioni atmosferiche (neve in giornata) a San Pietroburgo, con la Gazprom Arena pronta ad accogliere i 19 mila spettatori previsti per la terza gara del girone di Champions della Juventus.

