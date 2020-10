Con la cessione di De Sciglio, che è ad un passo dal Lione, aumentano le possibilità di vedere Chiesa in bianconero. L'accordo tra Juventus e Fiorentina è totale, ma per chiudere l'affare entro domani e quindi annunciare il nuovo colpo, il dg Paratici ha la necessità di sfoltire la rosa. Il prossimo a salutare potrebbe essere Khedira. Il centrocampista tedesco è stato scaricato dal club e Pirlo lo ha escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro il Napoli. Un messaggio chiaro, diretto, proprio nei giorni in cui le parti continua a trattare la rescissione del contratto in scadenza 2021. Attenzione poi a Douglas Costa. L'attaccante esterno può tornare al Bayern Monaco: i tedeschi avrebbero trovato oggi un accordo con i Campioni d’Italia. Infine, non ci sarà il ritorno di Kean. La punta classe 2000 lascia l'Everton e si trasferisce in prestito al Psg. Ultimo aggiornamento: 20:10

