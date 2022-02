Zaniolo, una giornata di squalifica dopo l'espulsione contro il Genoa. Out due turni Bastoni e uno Inzaghi e Theo

Una giornata di squalifica per Nicolò Zaniolo, espulso in chiusura della partita della Roma contro il Genoa, e un'ammenda per l'interista Lautaro Martinez e per il milanista Theo Hernandez (comunque squalificato per il rosso), protagonisti di un diverbio in chiusura del derby a San Siro. È questo, apprende l'ANSA in ambienti calcistici, il responso del giudice sportivo sulle partite della 24/esima giornata di serie A.

Due giornate a Bastoni

Oltre al turno di squalifica a Niccolo Zaniolo e alle multe a Lautaro e Theo Hernandez, ora ufficializzate dal giudice sportivo, sono state inflitte una giornata di qualifica all'allentore dell'Inter, Simone Inzaghi, per «avere, al termine della gara, nel tunnel proferito nei confronti dell'arbjtro espressioni gravemente irriguardose». Due giornate di stop a un altro nerazzurro, il difensore Alessandro Bastoni, per avere, al termine della partita «rivolto agli ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l'invito a trattenersi; infrazione rilevata da un assistente».