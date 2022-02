Striscione ultras Roma davanti alla sede della Figc: «Pagliacci. Il regolamento non è uguale per tutti»

«Il regolamento è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento…Ora basta pagliacci». È questo il testo dello striscione di protesta apparso in via Allegri a Roma davanti la sede della Figc. A esporlo un gruppo della Curva Sud a seguito della partita tra Roma e Genoa in cui é stato annullato un gol a Nicoló Zaniolo con l’ausilio del Var per un precedente fallo di Abraham. L’attaccante è stato poi espulso (rosso diretto) per una frase rivolta all’arbitro Abisso.