Roma, Zaniolo presenta un certificato medico: esentato dagli allenamenti per 30 giorni. È in lista Uefa (ma solo per formalità)

Nicolò Zaniolo è stato inserito nella lista Uefa. Una decisione esclusivamente formale che permette alla Roma di non svalutare il calciatore agli occhi della Uefa. L’esterno, infatti, se non fosse stato inserito non avrebbe generato una plusvalenza utile per il Fair play finanziario, ma solo per il bilancio. Dunque, la sua eventuale cessione non sarebbe stata presa in considerazione da Nyon. Inoltre, c’era anche il pericolo di eventuali controversie legali.

Zaniolo alla Roma: «Dette cose non vere, mi metto a disposizione della famiglia. Per la prima volta ho avuto paura»

Zaniolo e il certificato medico

C’è poi un secondo retroscena: il giorno 1 febbraio Zaniolo pubblica la lettera aperta in cui spiega i motivi del suo periodo di appannamento. Contestualmente, invia un certificato medico alla Roma in cui è riportato che non potrà allenarsi per i prossimi 30 giorni. Oggi il giocatore è stato convocato a Trigoria per sostenere la visita di accertamento e viene stabilito che effettivamente ha bisogno di un periodo di stop. Dunque, Zaniolo sarà esentato dagli allenamenti e a distanza di qualche giorno verrà convocato al Fulvio Bernardini per attestare il suo stato di salute.