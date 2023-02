Venerdì 3 Febbraio 2023, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08:01

L'eliminazione della Roma dalla Coppa Italia interrompe bruscamente un momento di pace: anche la sconfitta a Napoli era stata digerita positivamente. L'ambiente era certo che la strada per la finale fosse ormai tracciata e facilmente percorribile, invece, il quarto contro la Cremonese ha riaperto antiche ferite e portato a galla nuovi problemi. Uno tra tutti, su cui punta spesso Mou, è la qualità delle riserve: José non può contare su seconde linee all'altezza dei titolari, eccezion fatta per El Shaarawy, autore di due gol nelle ultime due partite di campionato. Gli altri, a partire da Belotti, Kumbulla, Celik e arrivando ai giovani Tahirovic e Volpato hanno dimostrato, per vari motivi, di non essere pronti. Non un alibi per Mourinho, ma un dato di fatto. E questo è un problema se si vuole essere competitivi su più fronti: il tecnico non è in grado di schierare la stessa formazione con i titolari fino a fine campionato e spremerla su tre competizioni. La fragilità di alcuni elementi (Dybala e Pellegrini) è certificata. La Joya, ad esempio, non può disputare due partite nella stessa settimana e se lo fa rischia, ci ha detto Mou, l'infortunio. Il capitano, invece, ha un rendimento al di sotto delle sue potenzialità a causa dei continui problemi fisici, con i quali convive da un po'.

L'ORGANIZZAZIONE

C'è poi un gioco spesso prevedibile, che sbatte contro formazioni che basano la partita sulla solidità difensiva. Non a caso le migliori prestazioni sono state in trasferta, specie contro le big, quando si lascia il possesso agli avversari. Gli unici a dare fantasia al reparto sono Dybala e Pellegrini, se in forma. La Roma ha l'ottavo attacco del campionato a pari del Bologna (26 gol), sopra ci sono Udinese (28), Juventus (30), Lazio (36), Milan (37), Atalanta (39), Inter (40) e Napoli (48). Un dato che non si compensa con la solidità difensiva, perché i giallorossi sono al quarto posto nella classifica delle squadre che hanno subito meno reti (18), sopra ci sono Juventus (17), Lazio (16) e Napoli (15). Insomma, nelle dinamiche di gioco probabilmente qualcosa va cambiato e questa è responsabilità di Mourinho e del suo staff. Fare quattro cambi al 45' di un quarto di finale di Coppa Italia contro l'ultima in classifica della Serie A, per modificare il modulo e passare alla difesa a quattro, è un evidente segnale che qualcosa non era stato sbagliato prima. Inoltre, terminare la gara con quattro attaccanti in campo (Abraham, Dybala, Belotti ed El Shaarawy) più Pellegrini e Zalewski, somiglia più a un assalto sconclusionato che a una mossa tattica e studiata. E ha aggiunto confusione.

SQUADRA INDEBOLITA

C'è poi la gestione incongruente dei calciatori: i recenti casi di Karsdorp e Zaniolo, esclusi dal progetto tecnico per motivi disciplinari, danno l'impressione che Mou e la società abbiano messo in atto un harakiri in piena regola. L'olandese, infatti, dopo essere stato escluso per tutto il mese di gennaio, potrebbe essere riabilitato a breve dopo essere stato etichettato come traditore nel post Sassuolo-Roma. L'infortunio di Spinazzola complica il turnover sulla fascia sinistra dove le uniche alternative sono rimaste El Shaarawy e Zalewski. A destra, invece, c'è solo Celik e per necessità può giocarci il polacco. Reintegrare Karsdorp significherebbe eliminare un problema o quantomeno spostarlo. Discorso simile per Zaniolo escluso dal progetto tecnico dal presidente Dan Friedkin dopo aver rifiutato la cessione al Bournemouth. Mou e Pinto vorrebbero reintegralo perché con le fragilità di Dybala e Pellegrini, il suo apporto diventerebbe determinante. Infine, il mercato: la Roma dopo la sessione invernale si di fatto indebolita. Ha perso Shomurodov e Viña, ha scelto di fare a meno di Zaniolo e Karsdorp, ha acquistato Solbakken e Llorente. Avallati da Mou? La speranza è nel recupero di Wijnaldum. Troppo poco per competere su tre fronti e anche per lottare per il quarto posto, e Mou lo sa. L'occasione di rinforzarsi non è stata colta per via dei paletti imposti dalla Uefa che costringono la Roma a rispettare il fair play finanziario. Ma senza la qualificazione in Champions a fine stagione, si potrebbe materializzare all'orizzonte un'altra stagione di passione. Con il futuro di Mou tutto da decidere. Lo special apsetta una chiamata dai Friedkin: servono garanzie.