Roma, squadra sotto processo: Dybala a rischio infortunio, le riserve non valgono la Cremonese

«Se gioca titolare Dybala e poi sta fuori un mese, siamo felici di passare il turno in Coppa Italia, ma lo perdiamo». Giustifica così José Mourinho le sue scelte in Roma-Cremonese 1-2. Come se Paulo fosse talmente fragile da rischiare l’ennesimo infortunio dopo cinque partite giocate di seguito (Bologna, Milan, Fiorentina, Spezia e Napoli). Le sue condizioni atletiche sembrano precarie a tal punto da costringere l’allenatore a preservarlo in un quarto di finale contro una squadra ultima in Serie A e che non ha incassato tre punti in campionato. Un club che le soddisfazioni se le sta levando in Coppa, grazie a Spalletti e Mourinho che hanno sottovalutato la competizione. Tornando alla Joya, ad ascoltare José sembra che l’infortunio sia dietro l’angolo. Così come potrebbe accadere a Pellegrini, anche lui in condizioni precarie come rivelato recentemente dal tecnico.

Rimpianto Roma: due regali alla Cremonese costano l'uscita dalla Coppa Italia. Non funzionano i "bambini". E neanche i senatori

Dunque, come sta la Roma? A Napoli Spinazzola ha subito una lesione di primo grado al flessore della coscia destra (fuori 20 giorni), Karsdorp e Zaniolo sono fuori rosa e Dybala e Pellegrini vanno utilizzati con il contagocce. Ecco perché a fine partita Mourinho ha puntato il dito verso la rosa: «Facciamo fatica a giocare tre partite in una settimana, fatichiamo con le rotazioni». Secondo lo Special One il livello delle seconde linee è infinitamente basso rispetto a quello dei titolari, a tal punto da non essere all’altezza di battere l’ultima in classifica in Serie A in un Coppa in cui la strada verso la finale era praticamente spianata. Adesso, la Roma potrà lottare solo su due fronti: l’Europa League e il campionato. In Europa il cammino sarà ancora più difficoltoso considerando le squadre che i giallorossi potrebbero affrontare qualora battessero il Salisburgo nei play-off (tra tutte Arsenal e la vincente tra Barcellona e United). In Serie A, invece, il bicchiere è mezzo pieno considerando che i giallorossi sono sesti in classifica a un punto dal terzo posto, ma con un calendario favorevole (Empoli, Lecce, Verona e Cremonese). A febbraio la Roma giocherà sei partite in 28 giorni al ritmo di una ogni quattro e ci sarà bisogno dei miglior Dybala per restare competitivi. Infortuni permettendo.