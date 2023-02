Lunedì 6 Febbraio 2023, 11:18

Il futuro di Nicolò Zaniolo è alle porte e si chiama Galatasaray. L’esterno vuole giocare, ha capito che a Roma resterebbe quattro mesi fermo, troppi per un calciatore professionista che ha bisogno di rilanciarsi. Ecco, dunque, che l’offerta dei turchi è stata presa in seria considerazione dal giocatore che guadagnerebbe 3,5 milioni stagione per i prossimi quattro anni. Non solo, sarebbe riuscito anche a far inserire una clausola rescissoria su cui l’agente Claudio Vigorelli sta trattando. La cifra oscilla tra i 20 e 30 milioni, il club la vorrebbe più alta, mentre il giocatore più bassa per divincolarsi in caso di necessità. C’è poi da convincere la Roma che incasserebbe dalla cessione circa 22 milioni più bonus. La parte fissa si aggira intorno ai 18, il resto verrà corrisposto in base agli obiettivi raggiunti dal Galatasaray (vittoria del campionato, partecipazione alla Champions).

L'attesa di Zaniolo: pronto volo per Istanbul

Zaniolo, intanto, è in attesa di partire. Un aereo privato del club è pronto a decollare da Istanbul per andare a prelevarlo a Milano, sono state già fissate le visite mediche. Insomma, è questione di ore e Zaniolo sarà un calciatore del Galatasaray. Ieri sui social l’esterno ha strizzato l’occhio al club piazzando un “like” al post del gol di Mertens durante la sfida contro il Trabzonspor. Un feeling che non dovrebbe essere intaccato dall’offerta del Fenerbahce che avrebbe provato a rilanciare nella notte. Nicolò ha scelto e adesso aspetta solo di mettersi alle spalle il passato con la Roma.