Roma, occhi puntati su Zaha: si libera a paramatro zero dal Crystal Palace, ma c'è anche il Psg

Wilfried Zaha è diventato un obiettivo della Roma. Ex attaccante del Crystal Palace lascerà gli inglesi dopo nove stagioni a parametro zero. Un’occasione che Tiago Pinto potrebbe sfruttare considerando l’infortunio di Tammy Abraham che resterà fermo fino a marzo 2024. Può giocare sia come attaccante esterno sia centravanti, ma la scorsa stagione ha totalizzato solo 7 reti e 3 assist in 28 presenze.

Chi è Zaha

Il suo vero tallone d’Achille sono i gol, ne ha segnati pochi in carriera per definirsi un bomber. Classe 1992, piace a Mourinho ma anche al Psg che potrebbe presentargli un’offerta irrinunciabile. Da quando è in Premier League (2010) ha fatto 86 centri, nell’estate del 2013 è stato ceduto allo United dove non ha convinto per questo nel gennaio 2014 è stato spedito in prestito al Cardiff. Poi è stato girato di nuovo al Crystal Palace e riscattato per 5 milioni nel febbraio 2015. È un combattente con un carattere deciso e a volte rissoso, tutti ricorderanno la lite con Tanganga durante gara di Premier contro il Tottenham nel 2021.

La Coppa d'Africa

Nel suo periodo migliore (2019) è arrivato a valere fino a 65 milioni, il Napoli all’epoca si era anche interessato all’acquisto ma il prezzo fuori mercato ha fatto desistere De Laurentiis.

Veste la maglia della Costa d’Avorio e quindi nel mese di gennaio giocherà la Coppa d’Africa, un problema in più per la Roma qualora dovesse ingaggiarlo perché si ritroverebbe senza centravanti titolare. Restando all’attacco, l’altro nome proveniente dalla Premier League è Gianluca Scamacca che vorrebbe lasciare il West Ham per tornare in Italia. L’operazione al ginocchio subita durante l’anno ha pregiudicato la stagione e adesso gli inglesi, reduci dalla vittoria della Conference League, sarebbero pronti a darlo in prestito. Tiago Pinto ci pensa, anche se dopo l’infortunio resta un’incognita il rendimento futuro.