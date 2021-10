Verona-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Sabato 23 Ottobre 2021, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 14:28

L'emergenza in difesa è stata palesata direttamente da Massimiliano Irrati sabato scorso nella partita vinta dalla Lazio contro l'Inter allo stadio Olimpico. Dopo le due giornate a Francesco Acerbi, pilastro della retroguardia di Maurizio Sarri, infatti, il giudice sportivo ha lasciato fermo per un turno anche Luiz Felipe. E quindi, davanti a Pepe Reina, portiere titolare in Serie A, ci saranno Patric e Stefan Radu, il boss che ha appena compiuto 35 anni, nella difficile partita del Bentegodi di domani, alle 15, dei biancocelesti. Ma le novità potrebbero non essere finite, dopo le due esclusioni recenti (e consecutive) e con un'aria di divorzio che aleggia nei pressi di Formello, Luis Alberto partirà ancora una volta dalla panchina anche contro il Verona. Ecco le probabili formazioni.

Verona-Lazio, le probabili formazioni

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Casale, Gunter; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak; Caprari, Kalinic. All. Tudor

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara delle 15 di domenica 24 tra Verona e Lazio al Bentegodi sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. La cronaca testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.