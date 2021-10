Europa League | Il Napoli vince, solo un pari per la Lazio

Una vittoria e un pareggio per le italiane impegnate ieri sera nel terzo turno della fase a gironi di Europa League. Il Napoli ha sconfitto 3-0 al Maradona i polacchi del Legia Varsavia grazie ai gol di Insigne, Osimhen e Politano e ora sono secondi nel Gruppo C con 4 punti, col Legia sempre primo a quota sei. All'Olimpico, invece, i biancocelesti non sono andati oltre lo 0-0 contro il Marsiglia. La squadra di Sarri resta seconda del Gruppo E con 4 punti. Pessima figura della Roma in Conference League: i giallorossi, con una formazione ampiamente rimaneggiata, sono stati umiliati 6-1 in Norvegia dal Bodo/Glimt. Mourinho si scusa: «La colpa è mia, ma chi era in campo è inferiore al Bodo». (LaPresse)