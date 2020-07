Verona-Atalanta, le probabili formazioni: torna Di Carmine e conferma per Sutalo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Atalanta anticipa ogni rivale e soprattutto la Juve , scendendo in cammpo sabato alle 17,15 al Bentegodi per affrontare il Verona. Gasperini ha la possibilità di mettere pressione a Sarri, salendo a -4 dalla capolista. E dovrebbe cambiare poco dopo la goleada al Brescia: ballottaggio Gomez-Malinovski. Juric, squalificato, pronto a schierare Di Carmine titolare, escluso mercoledì all'Olimpico.(4-4-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Di Carmine. All.: Juric (squalificato).(3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djmsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic, Zapata. All.: Gasperini