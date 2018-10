Valverde: «Dobbiamo vincere, anche senza Messi»

«L'assenza di Leo Messi ovviamente ci condiziona, ma dobbiamo vincere le partite che verranno anche senza di lui». Lo ha detto il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l'Inter. «Ci sono diversi giocatori che possono sostituirlo, possiamo anche cambiare modulo per fare in modo che la sua assenza sia meno evidente. Rafinha può essere una opzione per sostituirlo e non perché ha giocato nell'Inter».



«Davanti avremo una squadra che si trova nel miglior momento della sua stagione, che ha vinto sette partite consecutive, ha vinto spesso negli ultimi minuti e ha un buono spirito - le parole di Valverde sui nerazzurri -. Sarà una bella partita e sarà anche importante, perché chi vince fa un passo importante per la qualificazione», ha concluso l'allenatore del Barcellona. © RIPRODUZIONE RISERVATA