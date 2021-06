Uefa, Ceferin cancella la regola dei gol in trasferta. «Dissuadeva le squadre di casa dall'attaccare»

Rivoluzione nel mondo del calcio. L'Uefa ha abolito la regola del gol doppio in trasferta, a parità di punteggio. Lo ha annunciato proprio il massimo organismo continentale. Già dalla stagione 2021/2022, quindi, ci saranno grandi cambiamenti in tutte le competizioni per club europee.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

APPROFONDIMENTI INVASIONE DI CAMPO Germania-Ungheria, l'invasione di campo dell'attivista... LA POLEMICA Uefa risponde alle accuse tingendo il logo di arcobaleno:... A MONACO Germania-Ungheria, invasione di campo di un attivista Lgbt con...

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

— UEFA (@UEFA) June 24, 2021