Botta e risposta a distanza tra l'Uefa e Aurelio De Laurentiis. «Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto», ha detto la Federcalcio continentale, rispondendo alle parole del presidente del Napoli che, arrivando all'Assemblea di Lega di A, aveva manifestato le proprie perplessità sulla disputa del match in Spagna.

