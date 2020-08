© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette gol e sette assist per confermare tutte le sue qualità e capire che ormaigli sta un po’ stretta. Da quattro stagioni in Friuli, adessosogna un’altra esperienza in, in una big. E ora che ha fatto capire le sue intenzioni, rischia di scatenare un’asta. In fila ci sono (quasi) tutte. Dalla– al momento ha un solo pensiero fisso, la Champions – al(aveva già fatto un sondaggio tempo fa, ma la famiglia Pozzi chiedeva 40 milioni di euro), passando pere anche. Il fantasista argentino ha nella duttilità tattica una delle sue caratteristiche fondamentali. Può giocare nel 4-4-2, ma anche nel 4-2-3-1. Ed è per questo chesta pensando a lui. Al momento, però, il cartellino di De Paul costa un po’. Per acquistarlo servirebbe una trattativa con l’Udinese con l’obiettivo di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare il prezzo. Fino a oggi non è mai stato programmato nessun incontro ufficiale con qualche pretendente. Sono tutte affaccendate in altre faccende. Detto degli impegni europei della Juventus, il Milan sta trattando con Mino Raiola per i rinnovi die con il Tottenham per; l’Inter ha ufficializzato(il cileno ha firmato fino al 2023), pensa adel Chelsea per il centrocampo e a come trattenere(per lui il Barcellona è pronto a sacrificare Suarez); la Fiorentina è presa dal mercato in uscita perchéormai è a un passo dall’addio, anche senon vuole svenderlo. Intanto, l’Udinese non ha fretta e aspetta. Il Verona cercadel Sassuolo, mentre l’ultima idea tra Napoli e Torino è uno scambio. L’Atalanta prova a inserirsi tra Roma e Fiorentina per, svincolato dal Milan. I rossoneri potrebbero cedereal Torino. Il centrocampista è una richiesta di Marco Giampaolo. Il Benevento vuoledall’Inter (ha il contratto in scadenza nel 2021) e segue anche, attaccante croato che gioca in Slovenia, al Celje, e piace pure al Genoa. La Sampdoria continua a trattarecon il Brescia.