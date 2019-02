Tragedia di Rio, tutta la serie A in campo con il lutto al braccio

Il mondo del calcio è in lutto per la tragedia che ha colpito il settore giovanile del Flamengo. In segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, e in memoria dei giovani ragazzi che hanno perso la vita

nell'incendio avvenuto a Rio de Janeiro, oggi e domani tutti i calciatori che prenderanno parte alle partite della 4/a giornata di ritorno della Serie A scenderanno in campo con il lutto al braccio. Lo ha deciso la Lega nazionale professionisti di Serie A. Ultimo aggiornamento: 13:56





