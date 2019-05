Incendio a Centocelle, tifoso della Roma salva vite. Totti: «Sei formidabile»

L’incendio divampato mercoledì scorso in un appartamento del quinto piano di via Panaroli a Centocelle poteva trasformarsi un un tragedia, il bollettino parla di quattro persone ferite e alcuni intossicati. Disastro sventato grazie all’aiuto dei vigili del fuoco e di Daniele ragazzo di 25 anni tifoso della Roma che ha sfidato le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi, aiutando chi era rimasto intrappolato: «Quando vedi il fuoco devi avere il sangue freddo, per fortuna sono riuscito a farcela. Soltanto adesso mi rendo conto di quanto sia stato pericoloso. Ma ho fatto del bene e lo rifarei ancora. Spero ora stiano tutti bene», le sue parole a Centro Suono Sport. Una storia a lieto fine che ha colpito anche Francesco Totti, l’ex numero 10 ha inviato un video ringraziamento direttamente a Daniele che prontamente lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram: «Volevo farti un saluto e mandarti un abbraccio. Complimenti per il gesto che hai fatto, sei stato formidabile».

Roma, incendio in un palazzo a Centocelle: tre feriti

Ultimo aggiornamento: 11:25

