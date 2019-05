Roma, incendio in un palazzo a Centocelle: tre feriti

Un incendio è divampato in un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Panaroli, a Centocelle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento sono tre le persone trasportate in ospedale. Un anziano al Sant'Eugenio in codice rosso, la moglie e un'altra persona per intossicazione da fumo. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Via Domenico Panaroli al momento è chiusa al traffico. © RIPRODUZIONE RISERVATA