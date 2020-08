Totti replica a "Gente": «Grazie per aver pubblicato il lato B di mia figlia...»

Ultimo aggiornamento: 22:29

Il giorno dopo la replica di Totti, contro la rivista di :gossip, "Gente", per aver pubblicato una foto della figlia, che in spiaggia esibiva un costume "scoperto". Ricordiamo che la figlia di Totti, Chanel, ha solo tredici anni. Il capitano della della Roma rompe il silenzio e stigmatizza la copertina del magazine,. "Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e della mercificazione del corpo delle adolescenti", scrive Totti su Instagram, aggiungendo al messaggio una serie di applausi ironici. Lo stesso messaggio è stato pubblicato dallamoglie di Totti, Ilary Blasi.