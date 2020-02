Totti alla festa della cognata travestito da Vasco Rossi

Il clima carnevalesco ha contagiato Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha partecipato alla festa di Silvia, sorella della moglie Ilary Blasi, che ha compiuto 40 anni e ci è andato travestendosi da Vasco Rossi. La moglie ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram. Valutate voi la qualità del travestimento che, forse, potrebbe essere una prova generale per imitare Daniele De Rossi e presentarsi camuffato in Curva Sud per gidersi una partita della sua amata Roma confuso fra i tifosi. Chissà.

