Dubai, donato a Totti il calco del piede sinistro di Maradona

In occasione dei Globe Soccer Awards che si sono svolti ieri a Dubai, Francesco Totti ha ricevuto la riproduzione del piede sinistro di Maradona realizzata in serie limitata da Stefano Ceci, assistente del Pibe de Oro negli ultimi tempi. L’ex campione argentino è morto all’eta di 60 anni e non ha mai nascosto il suo rispetto per Totti, sia dal punto di vista professionale sia umano: «Francesco Totti è il re di Roma. È, e sarà, il miglior giocatore che abbia visto in vita mia», ha detto Maradona parlando di lui. Un legame profondo tra due fuoriclasse del calcio: «Adesso posso smettere di giocare - disse Totti ascoltando le sue parole -. Lui è il calcio, è il pallone. Quella sfera che gira, è lui, è come se ci fosse la sua faccia. Quello che ha fatto lui con la palla non lo ha fatto mai nessuno e mai lo farà nessuno». Oggi Totti riceve la riproduzione del suo piede sinistro che appenderà nella sua nuova casa a Roma Nord.