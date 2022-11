Totti e Noemi Bocchi a Dubai sottobraccio, l'esordio in "trasferta" per la partner del Capitano

In queste ore Francesco Totti si trova a Dubai per partecipare ai Globe Soccer Awards in qualità di ambasciatore della Serie A. Nulla di strano, se non fosse che l’account Instagram ufficiale dell’evento lo ha immortalato sul red carpet assieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi. Vestito da sera nero con scollatura vertiginosa per lei, smoking con papillon per lui. Camminano uno accanto all’altra, lei lo tiene sottobraccio e lui la guida verso la sala dove si terrà la premiazione. Una coppia consolidata che ormai non ha più timore a farsi vedere in pubblico e davanti le telecamere. Recentemente è accaduto anche a Montecarlo quando insieme erano sugli spalti a seguire la partita tra di Ligue 1 tra Monaco e Clemon al Louis II e le telecamere francesi li hanno immortalati facendo diventare virale il frame.

Lega Serie A, prosegue il progetto di espansione globale: nel 2023 aprirà il primo ufficio ad Abu Dhabi

È la prima volta dopo anni di matrimonio con Ilary Blasi, che Francesco porta con sé la sua compagna a un evento lavorativo all’estero. Era accaduto anche nella finale di Conference League a Tirana tra Roma e Feyenoord, ma all’epoca Noemi è dovuta restare nascosta perché la separazione con la Blasi era ancora in uno stato embrionale. Ora che le cose sono in via di definizione, Noemi e Francesco si sono sciolti, segnale che la nuova coppia funziona e condivide gli stessi interessi.