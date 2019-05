Tottenham, ​Harry Kane: «Farò di tutto per affrontare il Liverpool»

Harry Kane ci prova. Il centravanti infortunato spera di affacciarsi a Madrid e giocarsela contro il Liverpool. Il simbolò del Tottenham, assente per infortunio nelle sue semifinali di Champions contro l'Ajax, spera di farcela a rientrare per la finale dell'1 giugno. Lo ha detto lui stesso a Bbc e BT Sports, e le sue dichiarazioni sono state riprese da altri media inglesi. «Spero di farcela - ha detto Kane -, perché la riabilitazione procede bene. Ho cominciato a correre in linea dritta questa settimana e vedremo come va nei prossimi giorni, comunque se continua così sono fiducioso». «Lucas ha segnato una tripletta e siamo in finale - ha aggiunto il bomber degli Spurs -. Abbiamo battuto City e Ajax, quindi devo lavorare ancora più duramente per provare a me stesso che possono farcela a rientrare». Kane si è infortunato durante il match di andata dei quarti di finale, contro il Manchester City. Dopo un intervento su di lui di Delph, aveva riportato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra

