La sfida tra Parma e Torino apre il programma della 31esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, per obiettivi diversi e a poco servirebbe un pareggio sia ai ducali che ai granata: gli emiliani, dopo la sconfitta col Frosinone, devono vincere per non vedersi coinvolti nella lotta per non retrocedere, mentre i piemontesi vedono vicino il sogno della qualificazione europea per il prossimo anno e non si possono permettere di perdere punti questa sera.Dopo una prima parte di torneo al di sopra di qualsiasi aspettativa, il Parma è in caduta libera: una sola vittoria nelle ultime 10 gare, quella casalinga sul Genoa, poi 2 pareggi e ben 7 sconfitte, di cui le ultime 3 consecutive con 4 gol fatti e 10 subiti. Su 30 partite finora disputate, gli emiliani hanno raccolto 21 punti nelle prime 15 e solo 12 nelle altrettante successive. Torino poco corsaro nelle ultime 9 trasferte: una sola vittoria, l'1-2 contro il Frosinone del 10 marzo scorso.