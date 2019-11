Inter, le pagelle: Handanovic miracoloso, Lautaro-Lukaku incontenibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miracoloso su una deviazione ravvicinata di De Silvestri, controlla con autorità e non corre rischi, solo un brivido su punizione di VerdiRoccioso e ordinato, tiene la posizione e chiude ogni bucoComanda la difesa e tiene a bada Zaza, intensità e autorevolezzaBene in fase difensiva, ancora meglio quando si spinge in avanti e trova il primo centro stagionale, su cross di BiraghiEsterno a tutto campo, senza sbavature (38’ st Dimarco ng)Lancia Lautaro con un colpo di testa chirurgico dopo 12 minuti, dirige bene le operazioni a centrocampoLa testa pensante del centrocampo di Conte, sforna assist e lampi di genio come quello per il 3-0 di LukakuPartita di sostanza fino all’infortunio; costretto a lasciare il campo dopo 48 minuti per un problema al ginocchio, si teme un problema serio. (Borja Valero 48’ pt 6 Ordine e esperienza)Un assist d’oro per il 2-0 di De Vrij, attento ed efficaceScardina lo 0-0 con una fuga devastante, lascia sul posto Izzo e Nkoulou e non sbaglia davanti ad Handanovic. Sesto gol in 13 partite per l’argentino (24’ st Candreva 6 Attento)Si fa rimontare da Bremer nel primo tempo dopo uno spunto interessante, piazza la zampata che chiude la partita sul 3-0E’ in emergenza ma non si vede: l’Inter corre, lotta e comanda il gioco. Unico neo la distorsione al ginocchio di Barella, ma questa Inter può sognare in grande. E ora serve l’impresa in Champions.