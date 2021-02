«Tiger Woods è fortunato a essere ancora vivo». Decisiva la cintura di sicurezza e gli airbag

Tiger Woods «è stato molto fortunato a sopravvivere al pauroso incidente» stradale, ha detto il vicesceriffo della contea di Los Angeles durante una conferenza stampa. «L'interno dell'automobile era sostanzialmente intatto, l'abitacolo ha fatto da cuscino di protezione e tutti i dispositivi di sicurezza a partire dagli airbag hanno funzionato, altrimenti sarebbe stato certamente un incidente mortale», ha aggiunto il vicesceriffo, tra i primi ad arrivare sul posto.

Ora il campione è sveglio e cosciente. Queste le condizioni della leggenda del golf dopo l'incidente di lunedì 23 febbraio. Le ultime notizie sulla salute di Woods si leggono sul suo account Twitter, dove è stato pubblicato il comunicato del capo del team medico dell'Ucla Medical Center, l'ospedale dov'è stato operato. «Tiger Woods è sveglio, reattivo e in ripresa».

L'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama ha scritto un messaggio su Twitter rivolto a campione di golf. «Prego per Tiger Woods e la sua famiglia, per una pronta guarigione del Goat del golf. Se abbiamo imparato qualcosa nel corso degli anni, è non pensare mai che Tiger sia fuori gioco».

Sending my prayers to @TigerWoods and his family tonight—here’s to a speedy recovery for the GOAT of golf. If we’ve learned anything over the years, it’s to never count Tiger out.

— Barack Obama (@BarackObama) February 24, 2021