Tardelli: «Playoff? Non mi piacciono ma facciamoli e non se ne parli più»

Lo afferma Marco TTardelli, ai microfoni di «Sabato sport» di Radio 1: «Fino ad adesso c'è stata solo confusione, si arriva a un punto e poi succede sempre qualcosa. Mi auguro che il campionato possa ripartire, e se non riparte e si tenta la strada dei play off tentiamola: non mi piace ma facciamola, e chiudiamo il campionato».



«Potrebbe essere un grave errore giocare alle 16,30 a luglio, e ogni tre giorni. Sicuramente non sarà un calcio bellissimo, troveremo delle squadre non in condizione, né psicologica né fisica. Però si può superare anche questa»



«Quest'anno non sarà un mercato ricco: vediamo società in grandissima difficoltà dopo il coronavirus. Il mercato cambierà sicuramente». Ultimo aggiornamento: 17:21

