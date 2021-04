Superlega, il ribaltone è vicino: alle 23.30 riunione d'urgenza dei 12 fondatori

Il progetto della Superlega, presentato nella notte tra domenica e lunedì, è pronto a chiudersi. Ben prima di cominciare. Alle 23.30 sarebbe in programma un summit tra i 12 club fondatori del torneo. Che rischia di diventare uno dei più grandi bluff del calcio.

Il passo avanti (o indietro in questo caso) è stato fatto dal Chelsea, seguito a ruota dal Manchester City. E ora anche Arsenal e Manchester United sarebbero pronti a chiamarsi fuori. Liverpool e Tottenham ci starebbero invece riflettendo. E dalla Spagna viene sottolineato che l'Atletico Madrid ci starebbe ripensando. In tutto questo sono arrivate anche le parole di Laporta, presidente del Barcellona, che ha spiegato come l'entrata nella Superlega del club catalano debba passare attraverso l'assemblea dei soci. Da parte delle italiane (Juventus, Inter e Milan), al momento, solo silenzio.

Ultimo aggiornamento: 23:26

