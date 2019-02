Spal, Semplici: «L'episodio Var ci ha condizionato»

«L'episodio ha condizionato l'andamento del risultato finale. Dispiace perché la squadra aveva retto bene il confronto con una Fiorentina in salute». È il commento amaro del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, dopo il ko per 4-1 al 'Mazza contro la Fiorentina. Sconfitta che brucia per un episodio occorso al 76' quando Valoti segna il gol del 2-1 per i padroni di casa ma l'arbitro Pairetto annulla dopo aver consultato il Var per un fallo all'inizio dell'azione, nell'area di rigore della Spal di Felipe su Chiesa, e il conseguente penalty per i viola realizzato da Veretout. «Questo è il momento, bisogna andare avanti: né io né la società abbiamo mai parlato di arbitraggi. Ci sarà chi vedrà e deciderà se è stato giusto o meno -prosegue il tecnico ai microfoni di Dazn-. Andiamo avanti sulla nostra strada continuando a migliorare per portare a casa i punti che ci servono per centrare l'obiettivo».

