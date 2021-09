Dopo quasi quarant'anni, Walter Mazzarri è pronto a vivere una seconda avventura nel e a Cagliari. L'allenatore toscano, subentrato a Leonardo Semplici che in tre partite ha raccolto solo un punto sulla panchina dei rossoblu, tornerà in Sardegna come mister dopo che, nel settembre del 1982, aveva esordito come calciatore in Serie A. Ecco il suo arrivo all'aeroporto di Elmas in cui lo attendevano giornalisti e qualche tifoso.