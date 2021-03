Sala: «San Siro? Tutto fermo finché l'Inter non chiarirà su proprietà». Il club: «Parole offensive»

Dura replica dell'Inter alle parole del sindaco Sala. Il primo cittadino di Milano aveva parlato dell'impossibilità di dare seguito al progetto dello stadio San Siro vista l'instabilità societaria a capo del club nerazzurro: «Penso che finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme», le sue parole a margine della commemorazione in piazza Scala per le vittime del Covid.

🖊️ Comunicato stampa ufficiale di FC Internazionale Milano 👇 https://t.co/ULMvICMZx2 — Inter (@Inter) March 18, 2021

Dichiarazioni a cui è seguito un duro comunicato del club nerazzurro: «FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano offensive nei confronti della proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto "Un Nuovo Stadio per Milano". Se dovesse essere confermato che l’Inter e la proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti».

