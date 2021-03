Handanovic positivo al Covid-19: è il secondo in pochi giorni dopo D'Ambrosio

Dopo D’Ambrosio, anche Handanovic è risultato positivo al Coronavirus. Il portiere sloveno salterà così la partita di sabato sera contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, in programma a San Siro alle 20.45. In passato, nella rosa di Antonio Conte, erano già risultati positivi Brozovic, Skriniar, Gagliardini, Bastoni, Nainggolan (ora in prestito al Cagliari), Young, Padelli, Radu e Kolarov. Senza dimenticare Hakimi, falso positivo. Inoltre, altri casi di Covid avevano colpito la dirigenza nerazzurra. I due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta (ricoverato all’Humanitas di Milano), del direttore sportivo, Piero Ausilio, del legale dell’Inter, Angelo Capellini, e di un membro dello staff tecnico. Come da regolamento, la squadra di Antonio Conte resterà in isolamento fiduciario al Suning Training Center di Appiano Gentile.

