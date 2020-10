PAGELLE SHAKHTAR

TRUBIN 7

Si guadagna i meritati applausi quando devia una punizione di Lukaku.

DODO 6.5

Spinge molto e cerca di impensierire la difesa dell’Inter.

KHOCHOLAVA 5.5

Si perde Lukaku, esattamente come lo aveva perso ad agosto nel 5-0 per i nerazzurri.

BONDAR 5.5

Anche lui, come il suo compagno di reparto, va in difficoltà.

KORNIENKO 5.5

Quando Hakimi lo punta, non fa bene,

MAYCON 6

Prova a rubare il tempo ai mediani interisti.

MARCOS ANTONIO 5.5

Qualche errore di troppo in fase di impostazione.

TETE 6

Insidioso quando va via in velocità.

MARLOS 5.5

Non riesce a rifornire Taison con palloni interessanti.

SOLOMON 5.5

Gli manca un po’ l’idea vincente.

DENTINHO ng

Fuori dopo meno di 15’ per un problema al flessore della coscia sinistra.

TAISON 5.5

Non è la sua posizione e non è facile per lui giocare.

MATVIYENKO 6

Cerca di limitare i danni.

CASTRO 6

Lo Shakhtar resiste e dopo la vittoria contro il Real Madrid, conquista un punto contro l’Inter.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6

Lo Shakhtar non fa praticamente mai un tiro in porta.

D’AMBROSIO 6

Utile in fase offensiva.

DE VRIJ 6

Gioca con mestiere ed esperienza.

BASTONI 6

Tiene bene Tete, anche se non è facile.

HAKIMI 6

Mostra qualche spunto interessante.

BROZOVIC 5.5

Si fa vedere solo con una conclusione che impegna Trubin.

VIDAL 5.5

Ci si aspetta qualcosa in più da lui, anche se si vede che è un giocatore abituato a questi palcoscenici.

YOUNG 5.5

Rientra dopo la guarigione dal coronavirus, ma non si vede molto.

BARELLA 6

Soliti affondi impetuosi. Centra una traversa.

LUKAKU 6.5

In attacco fa sempre tutto lui. Come Barella, anche lui colpisce una traversa.

LAUTARO MARTINEZ 5

Il gol che si divora è incredibile.

CONTE 6

Due punti in due gare di Champions. Non sarà facile al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dell’amico Zizou.

